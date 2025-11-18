Рада оборони Луганщини виділила кошти лише одній бригаді із десяти запитів

Фото: Луганська ОВА

Рада оборони Луганської області схвалила лише один із десяти запитів, які надійшли від військових частин. Про це повідомили у Луганській ОВА, наголосивши: «Підтримано лише один запит».

Усього на розгляд було подано десять звернень від підрозділів, які просили профінансувати їхні потреби для виконання оборонних завдань в умовах збройної агресії Росії. Загальна сума заявок становила 56,7 млн. грн. Проте рішення було ухвалено лише за одним напрямом — для 22-ї окремої механізованої Миколаївської бригади.



Як уточнили в ОВА, йдеться про виділення субвенції у розмірі 5 млн. грн. з обласного бюджету. Ці засоби призначені для закупівлі FPV-дронів, комплектуючих до них, акумуляторів та засобів керування. У повідомленні наголошується: «Саме цей запит було підтримано з урахуванням першочергових потреб».

Крім того, члени Ради оборони погодили зміну цільового призначення раніше виділеної субвенції для потреб ГУНП у Луганській області. Наразі 2,4 млн грн будуть направлені на придбання двох транспортних засобів.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»