У мережу потрапив момент удару російського «Шахеда» по телевежі Дніпра

Співробітники ДСНС ліквідують наслідки атаки БПЛА.

У мережу потрапило відео моменту удару російського дрона-камікадзе «Шахед» по телевежі у Дніпрі. Туди прилетіли одразу кілька БПЛА, повідомив мер міста Борис Філатов.



Міський голова також нагадав, що нещодавно російські війська завдавали ударів по цивільних об’єктах — серед них склад жіночих прокладок, пункт роздачі чаю, склад ліків, меблева фабрика та інші підприємства, де не було жодного військового.



Нагадаємо, учора атака також зачепила редакцію телеканалу «Суспільне.Дніпро» та радіостанцію.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»