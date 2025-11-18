Відрізок польської залізниці було підірвано мобільним телефоном

Рятувальники працюють на пошкодженій ділянці залізничної колії. Фото: RMF24

Польські медіа повідомляють нові подробиці вибуху на стратегічно важливій залізничній лінії «Варшава—Люблін». Підрив міг бути здійснений за допомогою звичайних мобільних телефонів, які використовували як дистанційні детонатори.

Як передає радіо RMF24, слідчі вже встановили, хто придбав дві SIM-картки, вставлені в телефони, знайдені на місці події. «Один із пристроїв спрацював, другий — із невідомих причин ні», — зазначає видання. SIM-картки випустили польський оператор, і саме за ними правоохоронцям вдалося отримати паспортні дані покупців.



Відразу після інциденту по всій лінії було посилено заходи безпеки: підрозділи Територіальної оборони розпочали патрулювання ключових ділянок залізничної інфраструктури. У ніч на 18 листопада після інтенсивних відновлювальних робіт рух по пошкодженій гілці повністю відновили.

Нагадаємо, вранці 17 листопада прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив: «Ми розглядаємо подію як цілеспрямовану диверсію». Маршрут «Варшава—Люблін» має важливе значення для транспортної підтримки України, що робить його однією з найуразливіших та найчутливіших логістичних артерій країни.



Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»