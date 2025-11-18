Росія скинула дві авіабомби на Слов'янськ

Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: Вадим Лях

Російські окупанти вдень у вівторок, 18 листопада, обстріляли Слов'янськ на Донеччині. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



За його словами, росіяни атакували промислову зону міста, вони використали дві авіаційні бомбу ФАБ-250.



За попередньою інформацією, внаслідок удару загиблих та поранених немає.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»