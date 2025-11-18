Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Rheinmetall передасть Україні першу ЗРС Skyranger 35 наступного тижня
18 листопада 2025, 14:32

Rheinmetall передасть Україні першу ЗРС Skyranger 35 наступного тижня

Зенітна самохідна установка Skyranger 35. Зенітна самохідна установка Skyranger 35.

Під час презентації Rheinmetall на CMD 2025 генеральний директор компанії Армін Паппергер заявив, що перша ЗРС Skyranger 35 на шасі Leopard 1 буде передана Україні вже наступного тижня, повідомляє German Aid to Ukraine.

Як відомо з 9 вересня, Rheinmetall поставить Україні зенітні системи Skyranger 35, встановлені на шасі Leopard 1, у межах багатомільйонного контракту, який оплачує неназвана країна ЄС коштом доходів від заморожених російських активів.

Skyranger 35 збиває безпілотник.

Skyranger 35 — баштова система ППО малого радіуса дії, розроблена Rheinmetall Air Defense AG.

Мобільна система Skyshield на базі башти оснащена 35-мм револьверною гарматою 35/1000. Вона може підійматися на 85° та обертатися на 360°.

Дистанційно керована башта важить 4,25 тонни у спорядженому стані та обслуговується двома операторами всередині машини. Гармата оптимізована під боєприпаси AHEAD із повітряним підривом.

Зброя здатна вести швидкі поодинокі постріли з темпом 200 постр./хв або максимальним темпом у 1000 постр./хв. Ефективна дальність стрільби — до 4 км.


Skyranger 35 оснащений інтегрованим набором сенсорів: радаром X- або Ku-діапазону з дальністю до 30 км, електрооптичним датчиком, інфрачервоною камерою, лазерним далекоміром і системою автоматичного супроводу цілі. Боєкомплект — 252 снаряди.

Раніше повідомлялося, що Німеччина може збільшити підтримку України у 2026 році до 11,5 млрд євро. Також країна-партнер відновила пошкоджену українську РЛС Patriot.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Україна Німеччина
Інше
Skyranger 35 системи ППО
Організації
Rheinmetall

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
13:13
На окупованих територіях РФ проведуть «військово-патріотичний диктант»
12:22
РФ посилює цензуру на тимчасово окупованих територіях України
02:37
Декілька окупованих міст Донеччини залишилися без подачі води — причина
20:23
Пушилін через руйнування на ТЕС запровадив режим надзвичайної ситуації на окупованій Донеччині. Що відомо
19:03
Як Росія «відкриває» аеропорти у містах, які їй не належать
12:59
Окупований Донецьк частково знеструмлений
09:39
У школах Мелітополя батьків закликають здавати гроші на дрони
08:11
Безпілотники вивели з ладу Зуївську та Старобешівську ТЕС
22:49
На окупованій Луганщині чоловіки почали масово отримувати повістки: в ОВА розповіли, що відомо
17:00
Окупанти розпочали нову хвилю примусової мобілізації на Херсонщині
16:47
На окупованій Луганщині фіксуються збої під час подачі води
15:35
«Примари» ГУР знищили три елементи ППО РФ на Донбасі
15:00
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
14:50
З Монахівського кар'єру йде вода: затоплені автобуси спливли на поверхню
13:52
Насоси зупинилися: в окупованому Донецьку води немає навіть за графіком
10:43
Окупанти хочуть запустити «військові тури» по захопленим територіям України
10:43
Точкові удари по інфраструктурі окупованого Донбасу: загарбники підтвердили масштаб збитків
07:12
Масовий блекаут в окупованій Донецькій області: підстанцію у Макіївці виведено з ладу
12:35
Удар по логістиці РФ: детонували об'єкти палива на ТОТ Донецької області та склад БПЛА
17:44
ЗСУ вразили станцію радіолокації, військовий ешелон і особовий склад росіян в окупації
15:50
Сили оборони вийшли з Нововасилівського у Запорізькій області
13:42
Працівники захопленого Бердянського порту третій місяць не одержують зарплату
20:10
ЗАЕС знову опинилася під загрозою блекауту
13:37
Окупанти почали масові квартирні рейди на Херсонщині
22:39
Україна повернула ще одну дитину з окупації
21:15
В окупованому Донецьку гримлять вибухи, місто атакують дрони
16:16
На ТОТ Запорізької та Херсонської областей блокують українські SIM-карти
16:13
Більшість окупованого Лисичанська четвертий рік буде без опалення: московська компанія кинула ремонт
15:36
ЗСУ вдарили по нафтовому терміналу та базу зберігання БПЛА в анексованому Криму
14:14
У «ДТП» загинув колаборант, який займався мілітаризацією дітей Херсонщини
усі новини
13:23
Офіційний сайт Сил ТрО ЗСУ зламали: опубліковані дані є неправдивими
13:13
На окупованих територіях РФ проведуть «військово-патріотичний диктант»
12:27
«Шахеди» вночі вдарили по Дмитро-Дар'ївці на Донеччині: зруйновані майже 10 будинків, є поранена
12:22
РФ посилює цензуру на тимчасово окупованих територіях України
12:08
Армія РФ просунулася під Торецьком та Гуляйполем – DeepState
11:46
Війська Росії атакували об'єкт «ДТЕК» на Дніпропетровщині: поранені п'ять енергетиків, один – у важкому стані
11:22
Новий іранський БПЛА «Шахед-107» помічений над Сумами
11:20
На Івано-Франківщині внаслідок масованого удару постраждали три людини: серед них – діти
10:40
Росія атакувала критичну інфраструктуру України: ППО збила більшість цілей
10:18
У Тернополі зросла кількість загиблих після удару РФ
10:09
Армія РФ за добу обстріляла кілька населених пунктів Донеччини: загинула одна людина, ще чотири – поранені
09:55
Росія знову атакує енергетику України: введені аварійні відключення
09:50
Масована атака «шахедів» на Харків: кількість постраждалих перевищила 40 людей, серед них діти
09:29
Су-27 ЗСУ завдав удару JDAM-ER по скупченню окупантів у Покровську
08:58
Двоє людей загинули внаслідок російського удару по Тернополю
08:38
Масована атака РФ по Україні: удари по п’яти областях, є постраждалі
02:37
Декілька окупованих міст Донеччини залишилися без подачі води — причина
02:18
Пожежа у багатоповерхівці та понад 30 постраждалих: Харків знову атаковано російськими безпілотниками
23:43
ЗСУ застосували ракетні комплекси ATACMS для завдання удару по військових об'єктах в Росії. Що відомо
23:14
Покровськ під прицілом: що відбувається в одній з найгарячіших точок фронту — онлайн
23:10
Українські війська знищили групу ГРУ РФ у Мирнограді – ЗСУ
22:38
Російський безпілотник атакував машину у селищі під Дружківкою: водій поранений
22:06
У Донецькій області влада ухвалила рішення про примусову евакуацію сімей з дітьми із Комишувахи
20:59
Російська армія «Смерчем» та БПЛА вдарила по Костянтинівці: у місті пошкоджені багатоповерхівки та музей
20:23
Пушилін через руйнування на ТЕС запровадив режим надзвичайної ситуації на окупованій Донеччині. Що відомо
19:31
У Покровську зростає кількість стрілецьких боїв: на північ від міста зафіксували піхоту РФ – ЗСУ
19:09
Відключення світла. Коли та як діятимуть графіки 19 листопада в Україні
19:03
Як Росія «відкриває» аеропорти у містах, які їй не належать
18:11
Російські війська просунулися під Лиманом та Мирноградом – DeepState
17:34
Російські військові при штурмі Покровська використовували дитину як «живий щит»: СБУ перехопила наказ командування
усі новини
ВІДЕО
Проліт безпілотника «Шахед-107» над Сумами. Новий іранський БПЛА «Шахед-107» помічений над Сумами
19 листопада, 11:22
Наслідки атаки на Харків. Фото: ДСНС Масована атака «шахедів» на Харків: кількість постраждалих перевищила 40 людей, серед них діти
19 листопада, 09:50
Момент удару по загарбниках у Покровську. Су-27 ЗСУ завдав удару JDAM-ER по скупченню окупантів у Покровську
19 листопада, 09:29
Фото: Суспільне Двоє людей загинули внаслідок російського удару по Тернополю
19 листопада, 08:58
Удар РФ по Харкову. Масована атака РФ по Україні: удари по п’яти областях, є постраждалі
19 листопада, 08:38
Російські окупанти у Покровську. Фото: кадр із відео У Покровську зростає кількість стрілецьких боїв: на північ від міста зафіксували піхоту РФ – ЗСУ
18 листопада, 19:31

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір