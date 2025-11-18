Rheinmetall передасть Україні першу ЗРС Skyranger 35 наступного тижня

Зенітна самохідна установка Skyranger 35.

Під час презентації Rheinmetall на CMD 2025 генеральний директор компанії Армін Паппергер заявив, що перша ЗРС Skyranger 35 на шасі Leopard 1 буде передана Україні вже наступного тижня, повідомляє German Aid to Ukraine.



Як відомо з 9 вересня, Rheinmetall поставить Україні зенітні системи Skyranger 35, встановлені на шасі Leopard 1, у межах багатомільйонного контракту, який оплачує неназвана країна ЄС коштом доходів від заморожених російських активів.

Skyranger 35 збиває безпілотник.

Skyranger 35 — баштова система ППО малого радіуса дії, розроблена Rheinmetall Air Defense AG.



Мобільна система Skyshield на базі башти оснащена 35-мм револьверною гарматою 35/1000. Вона може підійматися на 85° та обертатися на 360°.



Дистанційно керована башта важить 4,25 тонни у спорядженому стані та обслуговується двома операторами всередині машини. Гармата оптимізована під боєприпаси AHEAD із повітряним підривом.



Зброя здатна вести швидкі поодинокі постріли з темпом 200 постр./хв або максимальним темпом у 1000 постр./хв. Ефективна дальність стрільби — до 4 км.

— German Aid to Ukraine (@deaidua) November 18, 2025



Як відомо про 9th of September, Rheinmetall will… pic.twitter.com/hXFRBT5WkQ — German Aid to Ukraine (@deaidua) November 18, 2025



Skyranger 35 оснащений інтегрованим набором сенсорів: радаром X- або Ku-діапазону з дальністю до 30 км, електрооптичним датчиком, інфрачервоною камерою, лазерним далекоміром і системою автоматичного супроводу цілі. Боєкомплект — 252 снаряди.



Раніше повідомлялося, що Німеччина може збільшити підтримку України у 2026 році до 11,5 млрд євро. Також країна-партнер відновила пошкоджену українську РЛС Patriot.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»