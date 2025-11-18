Російські війська просунулися під Лиманом та Мирноградом – DeepState

Просування російської армії під Лиманом. Фото: карта DeepState

Армія РФ просунулася біля селищ Ямпіль та Новоекономічне Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Також окупанти просунулися поблизу сіл Миролюбівка, Володимирівка та Софіївка на Донеччині.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Слов'янському напрямку за минулу добу російські війська атакували 10 разів, на Костянтинівському – 20, зокрема у бік Софіївки, на Покровському – Сили оборони України відбили 40 штурмів.

Нагадаємо, що російські військові під час штурму міста Покровськ на Донеччині використовували дитину як «живий щит», СБУ перехопила наказ командування.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко