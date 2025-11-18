У Покровську зростає кількість стрілецьких боїв: на північ від міста зафіксували піхоту РФ – ЗСУ

Російські окупанти у Покровську. Фото: кадр із відео

У місті Покровськ Донецької області зростає кількість стрілецьких боїв та збільшуються втрати російської армії від прямого вогню. Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.



Всього з початку листопада Сили оборони України ліквідували у місті 314 окупантів, ще 71 – поранений.



Зафіксували появу росіян на північ від Покровська. Декілька піхотинців намагалися проникнути й закріпитися на одному з об'єктів сільського господарства. Загарбників знищили.



«Противник хоче у короткостроковій перспективі вийти до села Гришине, що на північному заході від Покровська. Через неможливість протиснути оборону Покровська та використати його як плацдарм для виконання цього задуму росіяни намагаються обійти місто», – розповіли у 7-му корпусі.

Нагадаємо, що російські військові під час штурму Покровська використовували дитину як «живий щит», СБУ перехопила наказ командування.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко