Пожежа у багатоповерхівці та понад 30 постраждалих: Харків знову атаковано російськими безпілотниками

Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки по Харкові збільшилася до 32. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, російські війська завдали удару 11 безпілотниками, під обстріл потрапили Слобідський та Основ'янський райони міста.

«За попередньою інформацією, під ударом 11 ворожих БПЛА виявилися Слобідський та Основ'янський райони міста. Зафіксовано попадання до 9-поверхового будинку з займанням; спалахнули гаражі. Докладніша інформація зараз з'ясовується», — написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, із пошкодженого під'їзду багатоповерхового будинку рятувальники евакуювали 22 особи.

18 листопада о 10:30 російські окупанти FPV-дроном вдарили по селищу Олексієво-Дружківка.

Авторка новини: Юля Тараруй, випускова редакторка «Новин Донбасу»