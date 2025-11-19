Двоє людей загинули внаслідок російського удару по Тернополю

Фото: Суспільне

Унаслідок російської атаки по Тернополю загинули двоє людей. Про це повідомляє Суспільне.



Мер міста Сергій Надал повідомив про пошкодження кількох житлових будинків та проведення рятувальної операції.



За даними Тернопільської обласної адміністрації, удари прийшлися по житловій забудові. На місці працюють рятувальники ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги.



Через масштабні обстріли енергооб’єктів по всій країні та для стабілізації роботи об’єднаної енергосистеми України НЕК «Укренерго» ввела з 08:00 19 листопада десять черг графіків аварійних відключень (ГАВ) у Тернопільській області. Обмеження діятимуть до окремого розпорядження.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»