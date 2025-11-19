Су-27 ЗСУ завдав удару JDAM-ER по скупченню окупантів у Покровську

Момент удару по загарбниках у Покровську.

Український винищувач Су-27 завдав високоточного удару авіабомбою GBU-62 JDAM-ER по скупченню російських штурмовиків у Покровській агломерації. Про це повідомили бійці ЗСУ в блозі «Соняшник».

Перші секунди після прильоту по окупантах.

За їхніми даними, російські окупанти закріпилися в одному з будинків і перекрили шлях одній із груп української піхоти. Для знищення загрози було викликано авіаційну підтримку.



Унаслідок удару частина будівлі обвалилася. Архів відеоматеріалів російсько-української війни WarArchive підтвердив, що ураження було завдано по місту Покровськ Донецької області.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»