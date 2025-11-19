Масована атака «шахедів» на Харків: кількість постраждалих перевищила 40 людей, серед них діти

Наслідки атаки на Харків. Фото: ДСНС

У ніч на 19 листопада російська армія дронами-камікадзе «Шахед» масовано атакувала Харків. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



По Слобідському та Основ'янському районах міста вдарили 19 «шахедів».



Зафіксували влучання БПЛА у дев'ятиповерховий будинок, виникла пожежа. Всього пошкоджені 16 багатоповерхових будинків, 31 автомобіль, гаражний кооператив, підстанція екстреної медичної допомоги, супермаркет, два тролейбуси, школа, нежитлова та адміністративна будівлі.



Внаслідок атаки постраждали 46 людей, серед яких 9-річна та 13-річна дівчинки.



У пресслужбі ДСНС України розповіли, що рятувальники з дев'ятиповерхового будинку, який загорівся, врятували 52 людини, серед них три дитини.



Горіли автомобілі, гаражі та дах триповерхової будівлі приватного підприємства.

Нагадаємо, що раніше було відомо про 32 постраждалих у Харкові.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко