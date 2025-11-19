Росія знову атакує енергетику України: введені аварійні відключення

Фото: ДСНС

Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України, через що в низці областей введені аварійні відключення електроенергії. Про це повідомив офіційний канал Міністерства енергетики України.



У відомстві зазначили, що після стабілізації ситуації з безпекою рятувальники та енергетики почнуть ліквідацію наслідків атаки, щоб якомога швидше відновити електропостачання в постраждалих регіонах. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації роботи енергосистеми.



«Закликаємо всіх зберігати спокій і слідкувати за офіційною інформацією», — йдеться у заяві Мінекоенерго.



Раніше НЕК «Укренерго» запровадила з 08:00 19 листопада десять черг графіків аварійних відключень (ГАВ) у Тернопільській області.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»