У Тернополі зросла кількість загиблих після удару РФ

Наслідки обстрілу Тернополя.

У Тернополі після ракетного удару РФ загинуло 9 людей, ще 22 дістали поранення, повідомила прем’єрка України Юлія Свириденко на своїй сторінці у Facebook.



«Щойно провела онлайн-нараду з міністром внутрішніх справ та керівниками Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей. Заслухала доповіді про наслідки російської атаки та хід подальших ліквідаційних робіт», — зазначила глава уряду.

За її словами, цього разу під удар потрапили західні області країни. Рятувальники ДСНС продовжують розбирати завали та ліквідовувати наслідки атаки.



На місцях працюють пункти незламності, розгорнута додаткова інфраструктура для підтримки людей: пункти обігріву та харчування. Слідчі фіксують факти воєнного злочину.



Раніше повідомлялося, що після російського удару по Тернополю загинули дві людини.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»