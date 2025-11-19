На Івано-Франківщині внаслідок масованого удару постраждали три людини: серед них – діти

Вночі 19 листопада російські війська різними типами озброєння вдарили по Івано-Франківській області. Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.



Ціллю стали об'єкти енергетичної інфраструктури. Пошкоджений приватний будинок.



За попередніми даними, в Івано-Франківському районі постраждали три людини, серед них дві дитини.

Нагадаємо, що в ніч на 19 листопада «шахеди» масовано атакували Харків, внаслідок чого постраждали 46 людей, серед них дві дитини.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко