Війська Росії атакували об'єкт «ДТЕК» на Дніпропетровщині: поранені п'ять енергетиків, один – у важкому стані

19 листопада російська армія вдарила по території одного із підрозділів компанії «ДТЕК» у Дніпропетровській області. Про це повідомили у пресслужбі «ДТЕК».



Під удар потрапила бригада, яка була на об'єкті. Внаслідок атаки постраждали п'ять енергетиків: один – у важкому стані, ще чотири – з контузіями та осколковими пораненнями.

Нагадаємо, що вночі 19 листопада внаслідок російського масованого удару в Івано-Франківській області постраждали три людини, серед них діти.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко