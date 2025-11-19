Армія РФ просунулася під Торецьком та Гуляйполем – DeepState

Просування російської армії під Торецьком. Фото: карта DeepState

Війська Росії просунулися у селищах Новоспаське та Щербинівка Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Також загарбники просунулися поблизу сіл Веселе, Високе та Затишшя на Запоріжжі.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Костянтинівському напрямку за минулу добу російська армія атакувала 19 разів, зокрема в районі Щербинівки, на Гуляйпільському – 19, у тому числі біля Веселого та Затишшя.

Нагадаємо, що українські війська знищили групу ГРУ РФ у місті Мирноград Донецької області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко