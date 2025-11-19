РФ посилює цензуру на тимчасово окупованих територіях України

РФ продовжує інформаційну ізоляцію на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.



Окупаційна влада ввела нові обмеження доступу українців до українських та міжнародних джерел інформації.



Зокрема, очільники окупаційних адміністрацій Донецької та Луганської областей підписали укази про заборону продажу, встановлення та використання супутникового обладнання для перегляду українських телеканалів.



Указ набрав чинності 10 жовтня, а незаконну конфіскацію обладнання планували завершити до 1 листопада. Крім того, окупанти зобов’язали блокувати російські SIM-картки у громадян, які не прив’язали їх до паспортних даних, щоб прискорити примусову «паспортизацію». У разі відмови жителі тимчасово окупованих територій повністю втрачають доступ до мобільного зв’язку.



Кремль також прагне контролювати інформаційні ресурси. Автори Telegram-каналів із більш ніж 10 тисячами підписників зобов’язані використовувати спеціального бота з правами адміністратора, який може редагувати та видаляти публікації, а також блокувати коментарі.



Це дозволяє миттєво видаляти або змінювати повідомлення, що критикують російський уряд або висвітлюють корупцію в окупаційних адміністраціях.



Мета таких заходів — створити інформаційний «пузир» на окупованих територіях, де доступ до українських і міжнародних ресурсів заблокований, а будь-яка непідконтрольна Кремлю інформація підлягає цензурі.



Раніше російські окупанти змушували школярів шукати «небезпечні» Telegram-канали.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»