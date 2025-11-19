«Шахеди» вночі вдарили по Дмитро-Дар'ївці на Донеччині: зруйновані майже 10 будинків, є поранена

19 листопада близько 02:30 російські війська вдарили по селу Дмитро-Дар'ївка Олександрівської громади. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Донецькій області.
Для атаки окупанти використали чотири дрони-камікадзе «Шахед».
Зруйновані дев'ять приватних будинків, навчальний заклад та критична інфраструктура.
Внаслідок удару поранення отримала одна людина.
Нагадаємо, що 18 листопада російський безпілотник атакував машину у селищі Олексієво-Дружківка на Донеччині, внаслідок чого водій поранений.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко