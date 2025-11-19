«Шахеди» вночі вдарили по Дмитро-Дар'ївці на Донеччині: зруйновані майже 10 будинків, є поранена

Дмитро-Дар'ївка. Фото: карта Google

19 листопада близько 02:30 російські війська вдарили по селу Дмитро-Дар'ївка Олександрівської громади. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Донецькій області.



Для атаки окупанти використали чотири дрони-камікадзе «Шахед».



Зруйновані дев'ять приватних будинків, навчальний заклад та критична інфраструктура.



Внаслідок удару поранення отримала одна людина.

Нагадаємо, що 18 листопада російський безпілотник атакував машину у селищі Олексієво-Дружківка на Донеччині, внаслідок чого водій поранений.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко