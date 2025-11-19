На окупованих територіях РФ проведуть «військово-патріотичний диктант»

Диктант на ТОТ.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей окупанти планують провести «військово-патріотичний диктант» для школярів і студентів від 14 років. Участь є обов’язковою. Про це повідомляє рух спротиву «Жовта Стрічка».



Активісти зазначають, що адміністрації навчальних закладів уже отримали інструкції щодо організації диктанту, який запланований на 1 грудня 2025 року.



«І в Бердянську, і в Маріуполі, і в Мелітополі викладачам наказали забезпечити повну явку та зафіксувати тих, хто буде відсутній», — йдеться у повідомленні спротиву.



Зміст «просвітницької акції» формує Міноборони РФ спільно з центрами російського військово-патріотичного виховання. Хоча росіяни називають це диктантом, фактичний формат — питання-відповідь, а тематика включає російську військову історію, зокрема «історію СВО».



Раніше окупанти скопіювали український Диктант національної єдності та провели аналогічний захід у Донецьку.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»