Офіційний сайт Сил ТрО ЗСУ зламали: опубліковані дані є неправдивими

Офіційний сайт Сил територіальної оборони Збройних Сил України був зламаний. Про це повідомили в соцмережах Сили територіальної оборони.



У відомстві підкреслили, що інформація, опублікована на ресурсі після злому, не відповідає дійсності. Фахівці вже працюють над відновленням повноцінної роботи сайту.



Нагадаємо, сьогодні Росія атакувала критичну інфраструктуру України, випустивши понад 40 ракет.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»