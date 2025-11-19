Чому купівля битих авто з США вигідна для України

Займаючись підбором і пошуком автомобілів, багато потенційних покупців стикаються з тим, що більшість доступних пропозицій, так чи інакше вимагають ремонту, оскільки під виглядом цілих машин, перекупники часто намагаються продати техніку, яка постраждала в ДТП. Крім ймовірності придбання пошкодженого авто за ціною цілого, існує чималий ризик купівлі утопленника або машини, відновленої після критичної аварії (так званий тотал, викуплений за дешевою ціною). У таких умовах покупка авто з Америки від Factum Auto стане вигіднішим рішенням.



Відвідавши такі популярні аукціони зі США, як Copart, IAAI і Manheim, можна підібрати автомобілі після страхових випадків (наприклад, що потрапили в ДТП і мають легкі пошкодження кузова і ходової, які не складе труднощів усунути в будь-якому автосервісі).



Купівля битих автомобілів із США – це цікавий варіант для українських автолюбителів, які бажають заощадити, зберігши якість і функціональність машини. У самих Штатах ремонт після аварій коштує дорого, з урахуванням високої вартості самих відновлювальних робіт і цін на автозапчастини, тому власники машин після ДТП вважають за краще продавати пошкоджені авто на аукціонах, щоб купити собі нову техніку.



В Україні ж послуги автосервісів доступні за ціною, та й запчастини легко знайти, що робить відновлення набагато вигіднішим. Компанія Factum Auto організовує весь процес купівлі битих авто під ключ, від підбору лота на аукціоні до доставки викупленої машини в Україну, дозволяючи отримати автомобіль з багатою комплектацією за ціною нижче ринкової. При цьому, доступні на аукціонах биті машини часто мають мінімальні пошкодження (вм'ятини, подряпини або дефекти бампера), які усуваються швидко і недорого.



Крім іншого, купівля битого авто з США – це непоганий шанс отримати преміум-машину за ціною бюджетної, або ж знайти техніку в рідкісній чи ексклюзивній комплектації, яка ніколи не постачалася для авторинку України.



Чому вигідно купити авто з США:

Низька аукціонна ціна через дорогий ремонт у США;

Доступне за ціною відновлення в українських СТО;

Прозора історія завдяки звітам Carfax;

Багата комплектація з опціями;

Економія на запчастинах в Україні;

Короткий термін ремонту;

Можливість максимально швидкого відновлення.

Навіть з урахуванням усіх необхідних витрат на викуп на аукціоні, доставку, розмитнення та подальший ремонт, підсумкова ціна такого авто буде на 30-40% дешевшою, порівняно з купівлею у перекупників. При цьому, ви будете захищені від ризику купити утопленника або тотал, отримавши машину з прозорою історією обслуговування і з реальним пробігом.

Кому цікаві биті авто з США і що з ними можна робити

Биті автомобілі з США цікаві як приватним власникам, які шукають можливість заощадити, так і автосервісам, і підприємцям для перепродажу після відновлення. Для сім'ї – це доступний спосіб отримати просторий SUV з низьким пробігом, для молоді – спортивне авто, для солідних покупців – машину представницького класу в розширеній комплектації.



Якщо вас зацікавили биті авто з США, за посиланням https://factum-auto.com/byti-avto-z-ameryky доступний детальний каталог, щоб ви могли вибрати лот за типом пошкоджень (пошкодження кузова, ходової частини, двигуна), з акцентом на поточний стан (заводиться чи ні, їде чи ні), пропонуючи спеціальний індекс надійності, який враховує безліч факторів (лоти, для яких такий індекс вище 70% - є кращими для покупки).