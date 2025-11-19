Війська Росії двічі атакували Слов'янськ: БПЛА та авіабомби вдарили по центру міста та промзоні

Наслідки удару по Слов'янську. Фото: Слов'янська МВА

Вночі 19 листопада російський БПЛА «Молнія-2» влучив у стіну багатоповерхового будинку у центрі міста Слов'янськ Донецької області. Про це повідомив голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



У першій половині дня російська авіація скинула керовані авіабомби на місто. Влучання зафіксували у промислову зону.



Внаслідок атак ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що вночі 19 листопада «шахеди» вдарили по селу Дмитро-Дар'ївка на Донеччині, внаслідок чого зруйновані майже 10 будинків та є поранена.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко