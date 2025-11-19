Близько трьох мільйонів українців втратили житло — пільговики отримують сертифікати першими

Руйнування в Донецькій області. Фото: Поліція Донеччини

Черговість отримання житлових сертифікатів залишається однією із найгостріших тем для постраждалих громадян. На правопросвітницькій зустрічі, організованій Офісом омбудсмана спільно з Мінрегіоном, представники міністерства докладно пояснили, хто і чому отримує виплати у першу чергу.



Принцип пріоритетності

У Мінрегіоні наголосили, що першими виплати отримують пільгові категорії громадян. «Якщо у вас є пільги, то ви завжди будете першими в черзі, коли з'являються кошти на рахунку», — зазначили представники відомства, додавши, що для таких заявників бронювання коштів відбувається автоматично.

Інші громадяни потрапляють у загальну чергу. У цьому списку порядок визначається датою подання заяви та наявністю фінансування. Але є категорія, яка отримує рішення поза чергою, — це люди, для яких знищене житло було єдиним місцем проживання.

«Таких ми ставимо без черги», — пояснили в міністерстві. Саме під ці випадки держава вимагає додаткових ресурсів. Відомство також рекомендує заявникам оформлювати статус внутрішньо переміщеної особи, якщо зруйноване житло було єдиним. Такий документ прискорює розгляд справи та дозволяє отримати рішення швидше.



Житла — немає



Мінрегіон визнає, що ресурсів для швидкого закриття всіх заявок немає. За офіційними даними, близько трьох мільйонів українців втратили житло, і відновити такий великий обсяг нерухомості за короткий термін неможливо. «Навіть якщо зараз усім дадуть сертифікати, житла просто немає», — наголосили в міністерстві.



Доведеться потерпіти



Представники влади закликали громадян «набиратися терпіння» та користуватися всіма доступними інструментами: подавати заяви через «Дію», звертатися до Мінрегіону чи Офісу омбудсмана при порушеннях чи затримках.

Заявникам пообіцяли надати додаткові матеріали — контакти профільних служб, презентації, перелік технічних фахівців та відеоматеріали з відповідями на часті запитання.



У Мінрегіоні запевнили, що продовжуватимуть проводити роз'яснювальні консультації та зустрічі для постраждалих громадян, щоб процес отримання компенсацій був максимально прозорим.

Раніше ми писали, що однією з найпоширеніших проблем українці називають неможливість коректно вказати адресу — особливо у містах та селах, де відбувалися масові перейменування вулиць. Також претендентів обурюють компенсації за втрачене житло за цінами прифронтових областей.



Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»