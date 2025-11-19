Рада запускає перезавантаження влади: відставки, коаліція та нові вимоги прозорості

Верховна Рада України провела серію кадрових рішень, які вже називають початком масштабного політичного перезавантаження. Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, парламент звільнив Германа Галущенка з посади міністра юстиції, за це рішення проголосували 323 депутати.

У своєму повідомленні Гончаренко зазначив: «Голосування пройшло швидко — підтримка була більш ніж переконливою». Крім того, депутати доручили профільному комітету розглянути ухвалу про припинення повноважень голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка. Це рішення стало ще одним кроком у ланцюжку кадрових змін.

Рада також зняла з посади міністра енергетики Олену Грінчук — її звільнення підтримали 315 парламентаріїв. Грінчук раніше подала заяву про відставку, датовану 12 листопада. У кулуарах наголошують, що її відхід пов'язаний не лише з особистим рішенням, а й із загальною перебудовою в уряді.

Тим часом, усередині фракції «Слуга народу» заявляють про неможливість продовжувати роботу в колишньому форматі. Представники партії виступили зі зверненням про формування нової коаліції та нового уряду. Депутат Микита Потураєв опублікував відповідну заяву у себе на сторінці у Facebook.

У зверненні наголошується на принциповій позиції: «Не повинно бути недоторканних — усі фігуранти справи Міндіча повинні бути негайно звільнені з посад». У партійній заяві також йдеться про повну підтримку НАБУ та САП та необхідність створення «коаліції національної стійкості», яка має стати основою для формування нового Кабміну.

Скріншот: Facebook

Нагадаємо, НАБУ та САП провели масштабну операцію під кодовою назвою «Мідас» та викрили злочинну організацію, що діяла в енергетичній галузі.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»