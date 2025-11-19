Тернопіль під вогнем: перший масований удар під час війни

Наслідки російського удару по Тернополю. Фото: ДСНС України

Тернопіль уперше за всю повномасштабну війну опинився в епіцентрі російських ударів. За попередніми даними, загинули 25 людей, серед них троє дітей. Поранення отримали 73 мешканці міста, включаючи 16 дітей. Як зазначає місцева влада, росіяни «цілеспрямовано били по багатоповерхівках».



Удар припав по двох дев'ятиповерхових будинках. В одному спалахнула пожежа, у другому — зруйновано квартири з третього до дев'ятого поверху. «Верхні поверхи повністю спалахнули», — повідомили рятувальники. Майже сотню людей евакуювали із зруйнованих під'їздів. Ударна хвиля вибила вікна у сусідніх будинках, пошкодила школи, автомобілі та об'єкти навколо.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, під завалами все ще можуть бути люди. «Рятувальники працюють максимально швидко та акуратно. Кожна хвилина може означати врятоване життя», — наголосив він. Під обстріл потрапили інші регіони. У Львові та Бурштині російські удари вивели з ладу частину енергетичної інфраструктури — пошкоджено підстанції, можливі блекаути.

Росія продовжує системно атакувати ключові енергооб'єкти напередодні зими. У Харкові зафіксовано чергові влучення по житлових кварталах: пошкоджено сільськогосподарське підприємство, супермаркет «Сільпо», магазини, гаражний кооператив та будівлю ліцею.

На Дніпропетровщині поранення отримали п'ятеро енергетиків: Росія вдарила по території одного з підрозділів компанії ДТЕК, де бригада працювала на об'єкті. Один співробітник — у важкому стані, четверо отримали контузії та осколкові поранення. Місцева влада зазначає, що «така тактика стала нормою — терор проти міст та спроба психологічного тиску на людей».

«Картинка дня не змінюється: удари по мирних кварталах, зруйновані будинки, задимлені підстанції», — кажуть рятувальники. Все це знову підтверджує, що Росія веде війну не проти армії, а проти міст та цивільного населення.



У багатьох регіонах України зараз продовжується ліквідація наслідків нічної атаки. Загалом за ніч на 19 листопада Росія випустила по Україні 470 ударних дронів та 48 ракет різних типів.



Нагадаємо, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що під удар потрапили західні області України. На місцях працюють пункти незламності, розгорнуто додаткову інфраструктуру для підтримки людей: пункти обігріву та харчування.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»