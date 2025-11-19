У Дружківці пролунав вибух у двоповерхівці: виникла пожежа, є постраждалий

Наслідки вибуху у двоповерховому будинку у Дружківці. Фото: ДСНС

18 листопада до служби порятунку надійшла інформація про пожежу у двоповерховому багатоквартирному будинку у місті Дружківка. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



На місці рятувальники встановили, що попередньо внаслідок детонації невстановленого вибухонебезпечного предмета у квартирі виникла пожежа і постраждав чоловік 1965 року народження. Йому надали медичну допомогу та доправили до лікарні.



Бійці ДСНС загасили пожежу на площі 30 квадратних метрів. Обставини події з'ясовують відповідні спеціалісти.

Нагадаємо, що 16 листопада у місті Слов'янськ на Донеччині через куріння загорілася п'ятиповерхівка, бійці ДСНС врятували чоловіка.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко