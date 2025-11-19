Евакуювали всіх чи ні: у ЗМІ публікують нові дані про дітей у Покровську

Бої у Покровську

У Покровську Донецької області тривають запеклі бої — російські військові майже безперервно намагаються проникнути до міста.



У Покровську залишаються мирні жителі — близько 1250 осіб. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації. Наприкінці жовтня-початку листопада у ЗМІ з'явилася інформація про те, що серед мирних мешканців є діти. При цьому чиновники ще у грудні 2024 року заявили, що в рамках обов'язкової евакуації з Покровська вивезли всіх дітей.



«За моїми даними, в Покровську зараз немає дітей», — сказала начальниця служби з прав дітей Юлія Рижакова 19 листопада, відповідаючи на запитання «Новин Донбасу».



Наприкінці жовтня Рижакова у коментарі ЗМІ повідомила, що у Покровську виявили чотирьох дітей. Одна дитина регулярно відвідувала онлайн-заняття в школі, в той час як у місті вже немає зв'язку.



«Ми всі розуміємо, що у Покровську зараз дуже великі проблеми зі зв'язком. Я так розумію, що її там просто нема. Але дитина постійно знаходилася на онлайн-заняттях. Вони завжди були на зв'язку. І як це було здійснено, я розумію, що, можливо, якісь старлінки і таке інше. Але зараз ця родина евакуювалася», — сказала 29 жовтня Рижакова.



Однак інформація про те, що у Покровську все одно залишаються діти, з'явилася пізніше. Так, за даними СБУ, 10 листопада російські військові спробували штурм Покровська, використовуючи жителів міста як «живий щит». Серед них була дитина.



За попередніми даними, йдеться про 1-й мотострілецький батальйон 506-го мотострілецького полку ЗС РФ, який атакував південно-східні околиці райцентру. Під час бою у житловій забудові штурмова група цього підрозділу захопила місцевих чоловіків, жінку та 13-річну дитину. Після цього по рації група отримала наказ використовувати цивільних, щоб прикриватися ними у разі вогневого контакту. Окупанти змусили людей йти попереду під час зачистки будинків у місті.



«Новини Донбасу» не мають інформації про подальшу долю цих людей.



Чиновники та представники Сил оборони, які займаються евакуацією мирних жителів із прифронтових територій, вже неодноразово зазначали, що після виїзду деякі люди повертаються в небезпечні місця. Часто вони беруть із собою дітей, приховуючи інформацію про їхнє місцеперебування.