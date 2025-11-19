Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Енергетики пояснили, чому у Запоріжжі найтриваліші відключення
19 листопада 2025, 19:26

Енергетики пояснили, чому у Запоріжжі найтриваліші відключення

Енергетики пояснили, чому у Запоріжжі найтриваліші відключення

У Запоріжжі фіксуються найтриваліші відключення електроенергії в Україні. Загалом, на добу світло вимикають на 13,5—14 годин. До того ж постачальники електроенергії не дотримуються заявлених графіків вимкнень.

На тлі щоденних обмежень у місті пройшов уже третій вуличний мітинг. Як пише регіональне видання «Забор», учасники знову зібралися біля будівлі Запорізької обласної військової адміністрації, вимагаючи прозорих та справедливих графіків подачі світла.

Мітингувальники досягли зустрічі з представниками енергетиків. Головний диспетчер АТ «Запоріжжяобленерго» Олександр Поляков прямо на місці пояснив, чому запорожці стикаються з більш тривалими перервами, ніж мешканці інших областей.

За словами Полякова, ключова причина — відсутність у місті власної генерації. «Запоріжжя не має свого джерела вироблення електроенергії, а значить, повністю залежить від зовнішніх поставок», — зазначив він. Через обмежені можливості мережі та загальне навантаження «кожне перевищення балансу призводить до більш тривалих відключень», — додав диспетчер.

Учасники акції наполягають, що нинішня ситуація потребує перегляду підходів до розподілу електроенергії та більш відкритого діалогу з громадянами. Мітинги обіцяють продовжитися, якщо відповіді енергетиків не виллються у реальні зміни, йдеться у публікації.

Нагадаємо, війська РФ атакували об'єкт «ДТЕК» на Дніпропетровщині.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускаюча редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Місця
Запоріжжя Мітинги вимкнення світла
@novosti.dn.ua

