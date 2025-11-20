Піхота проти дронів: військові говорять про критичне загострення на Запоріжжі

На Запорізькому напрямку ситуація стрімко ускладнюється. Армія РФ продовжує тиснути на нашу логістику, намагаючись перерізати шляхи забезпечення та ротацій. Основний удар росіяни спрямовують у бік Гуляйполя — одночасно з півночі та сходу, намагаючись зайти до тилу українських позицій. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Гуляйпільський напрямок: тиск з усіх боків

Після захоплення Рівнопілля російські штурмові групи почали просуватися у бік Зеленого Гаю та Червоного. Один із українських військових описує ситуацію так: «Вони мінують усе, що можуть. Ротація — це лотерея. До крайніх позицій доїхати майже неможливо».



Російська піхота заходить прямо до села, діючи під прикриттям дронів. Техніка практично не використовується — просування здійснюється малими групами, що ускладнює їх виявлення. Противник «намацує» слабкі місця між Прилуками, Варварівкою, Зеленим та Затишшям, намагаючись обійти Гуляйполе та посилити вогневий тиск на місто та його логістику.

Степногірськ та Приморське: сіра зона розширюється

З Кам'янського та Плавнів росіяни збільшують тиск, все частіше з'являючись на околицях Степногірська. Один із пілотів БПЛА пояснює: «Тиск постійний, динаміка величезна. Коштів вистачає — не вистачає часу встигати реагувати».

У Приморському ситуація ще складніша. Село протяжне та щільно забудоване приватними будинками, більшість з яких не зруйновано. Противник активно просочується всередину, обладнує спостережні пункти та укриття, ховаючись у забудові. Для дронових підрозділів виявляти їх там дуже складно.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»