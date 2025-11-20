Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Сіра зона під Лиманом: спроби прориву та нові укріплення ворога
20 листопада 2025, 08:30

Сіра зона під Лиманом: спроби прориву та нові укріплення ворога

На Лиманському напрямку на підступах до Ямполя утворилася велика сіра зона, а між Ямполем та Дроновкою червона. Саме там противник почав облаштовувати зміцнення у старих українських окопах та бліндажах, що створює загрозу утриманню Дронівки та ускладнює моніторинг навколо Ямполя. Про це повідомляють аналітики DeepState.

ДРГ ворога з'являються біля Діброви та Старого Каравану. Хоча їх вдається знищувати, це показник того, що росіяни здатні проникати глибше, ніж раніше. «Сіру зону вдалося зупинити лише тому, що виставили рубіж дорогою Лиман — Сіверськ», — пояснюють військові.

Нещодавно з'явилося вороже відео бою під Сіверськом. Група української піхоти рухалася відкритим полем недалеко від лінії зіткнення. Росіяни влаштували засідку, після чого перші бійці колони загинули. Потім група, втративши координацію, нудьгувалась в одному місці, підставившись під повторний обстріл.

Коментар військових жорсткий: «Ми маємо вчитися берегти людей. Недостатня координація та нехтування безпекою стоять нам життям бійців». Зазначається, що нестача піхоти — одна з ключових причин падіння оборони на Покровському напрямку.

У Покровську та Мирнограді противник стискає кільце. У Покровську російські сили фіксуються майже щодня — противник просочується в міську забудову, закріплюючись у Динасівському селищі. Ворог намагається створити фізичну перешкоду між Покровськом та Мирноградом, мінує територію та влаштовує засідки.

Мирноград перебуває під постійним тиском. Росіяни рухаються з півдня — з боку Козацького, Проміня, Новоекономічного та Миролюбівки, інколи використовуючи техніку. Зона ризику — Сухий Яр, Лисівка та Новопавлівка, де найближчим часом можливі зміни лінії фронту. У Котліно фіксується активізація ворожих штурмових дій.

Нагадаємо, російські війська увійшли до Сіверська.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускаюча редакторка «Новин Донбасу»

Дорога в один кінець
20 листопада 2025, 19:06
