Росія поранила двох мирних жителів Донеччини 19 листопада

Наслідки ударів РФ.

За 19 листопада російські війська поранили двох мирних жителів Донецької області. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



За його словами, один мешканець постраждав у Слов’янську, ще один — у селі Дмитро-Дар’ївка Олександрівської громади.



Кількість постраждалих жителів Донецької області з початку повномасштабного вторгнення РФ, без урахування Маріуполя та Волновахи, становить 3 735 загиблих і 8 462 поранених.







Нагадаємо, близько 02:30 ночі 19 листопада російські війська завдали удару по Дмитро-Дар’ївці.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»