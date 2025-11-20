У Рязані пролунали вибухи під час атаки дронів на НПЗ

Атака у Рязані.

У Рязані вночі зафіксовано атаку дронів, яку місцеві жителі пов'язують з ударом по місцевому нафтопереробному заводу. За даними російських Telegram-каналів, у місті пролунало понад десять вибухів.



Зазначається, що Рязанський НПЗ атакували повторно. Масштаби пошкоджень наразі невідомі. Губернатор області визнав падіння «уламків БпЛА» на території промислового підприємства, утім не назвав його.



Водночас губернатор Курської області заявив про атаку дронів на кілька енергетичних підстанцій, що спричинило локальні відключення електроенергії в регіоні.

Попередньо були атаковані підстанції на Курщині, в Глушківському, Рильському та Коренівському районах.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»