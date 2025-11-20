У Пермському краї сталася пожежа та вибух газових цистерн на залізниці

На залізниці в Пермському краї сталася велика пожежа, яка супроводжувалася вибухом цистерн з газом, повідомив у Telegram керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.



За даними російських джерел, спалах виник на складі, що перевозив скраплений газ, після чого стався потужний вибух.



Попередньо вогнем охоплено три цистерни, одна з них вибухнула. Російські джерела також повідомляють про значні наслідки.



На місце інциденту було направлено пожежні розрахунки та аварійні служби. З довколишніх районів проводиться евакуація людей. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

У Прикам'ї вибухнув вантажний потяг



На перегоні «Шамари-Кордон» у складі вантажного поїзда спалахнули три цистерни з газовим конденсатом.



СК розпочав перевірку. Не виключена диверсія.



Підписатись | pic.twitter.com/11vNViRZDW — Перм 36,6 ПРОТИ ВІЙНИ (@perm36_6) November 19, 2025



Причини займання та обставини події поки що офіційно не озвучені. Фахівці розглядають кілька версій, включаючи технічну несправність та порушення правил перевезення небезпечних вантажів.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»