Наркозалежність паралізувала мотострілецький полк ЗС РФ на Запорізькому напрямку. Про це повідомляє військовий рух українців і кримських татар «АТЕШ».



Агенти «АТЕШ» з 70-го мотострілецького полку ЗС РФ повідомляють, що особовий склад підрозділу охопила хвиля наркозалежності.



Поширення наркотиків досягло масштабів, які командування полку немає сил подолати. У спробах «вирішити» проблему офіцерам дана жорстка установка — «бити до напівсмерті». Командири б'ють солдатів за вживання, але це марно і лише погіршує ситуацію, не усуваючи корінь проблеми.



У полку вже зафіксовані смертельні випадки, пов'язані з вживанням наркотиків, а родичі регулярно скаржаться на те, що відбувається. Однак керівництво полку демонструє повну байдужість і не вживає конструктивних заходів, обираючи насильство замість лікування та ізоляції військовослужбовців.



«"АТЕШ" звертається до військовослужбовців: ваше командування не здатне забезпечити порядок і безпеку навіть всередині ваших лав. Не чекайте, поки вас торкнеться доза, побої або божевільний наказ!» — йдеться в русі опору окупації.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»