Дрони били всю ніч по Дніпру, Павлограду і Нікополю

Наслідки ударів у Дніпропетровській області. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Увечері та вночі Дніпропетровщина знову опинилася під масованою атакою російських дронів. Як повідомило ДСНС Дніпропетровщини, у Дніпрі спалахнуло складське приміщення з продуктами. «Вогонь охопив велику площу, але пожежники оперативно його ліквідували», — повідомили у службі.



Під ударами опинилися Павлоград та Богданівська громада. Внаслідок атак БпЛА постраждали троє чоловіків, один із них перебуває у важкому стані. Зруйновано частину інфраструктури, що виникли після ударів пожежі, вдалося загасити.

Межевська та Васильківська громади також пережили нічні атаки. Пожежа спалахнула у фермерському господарстві, де, за словами очевидців, загинули свійські тварини. У Нікополі удар FPV-дрону призвів до займання приватного будинку. Полум'я вдалося швидко локалізувати, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, за 19 листопада російські війська поранили двох мирних жителів Донецької області.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»