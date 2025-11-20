Каллас: участь Києва та Європи обов'язкова для будь-якого мирного плану

Верховна комісар ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас. Скріншот

Верховна комісар ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас наголосила, що участь Києва та європейських країн є обов'язковою умовою для будь-якого плану мирного врегулювання в Україні, пише видання AFР.

Ця заява прозвучала на тлі просування США нової пропозиції, яка, за оцінками експертів, багато в чому повторює вимоги Росії. «Щоб будь-який план спрацював, у ньому мають брати участь українці та європейці», — заявила Каллас журналістам у Брюсселі.

Вона також зазначила, що у конфлікті є чітка сторона агресора та сторона жертви. «Ми маємо розуміти, що в цій війні є один агресор та одна жертва. Тому ми не чуємо про жодних поступок з російського боку», — наголосила комісар.



Її слова підкреслюють позицію ЄС щодо необхідності активного залучення європейських країн до будь-яких дипломатичних зусиль та виключення компромісів з агресором.

Раніше ми писали, що команда президента США Дональда Трампа вела переговори з Москвою в закритому форматі — без участі України та країн ЄС.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»