Криза влади: звучить заклик створити уряд національної єдності

Деякі депутати фракції «Слуга народу» фактично визнали, що державна стабільність опинилася під загрозою, а Президент, Верховна Рада та Кабінет Міністрів діють поза Конституцією».

Про це заявив народний депутат Микола Княжицький, наголосивши, що «в умовах війни та низки корупційних скандалів подібна ситуація несе пряму загрозу існуванню держави».

На тлі наростаючої кризи влада депутатів закликала сформувати «уряд національної єдності» та об'єднати відповідальних парламентаріїв усіх фракцій, щоб зберегти демократичність державного управління, стійкість країни та міжнародну підтримку України.

Раніше ми писали, що у Білому домі вважають, що українське керівництво — під тиском одразу кількох факторів — від внутрішніх корупційних скандалів до просування російських військ на кількох ділянках фронту.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»