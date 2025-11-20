СБУ затримала інформаторку ГРУ, яка коригувала удари по Лиману

СБУ затримала в Донецькій області інформаторку російської військової розвідки (ГРУ), яка коригувала удари по Лиману. Жінка, 50-річна місцева жителька, працювала на ворога, збираючи дані про позиції ЗСУ, по яких окупанти завдавали удари важкими авіабомбами, артилерією та ударними дронами.
За матеріалами слідства, співпрацю з росіянами вона почала після того, як запропонувала свою допомогу в одному з Telegram-каналів.
Підозрювана відстежувала розташування підрозділів українських військ, відмічала на картах укріпрайони та запасні командні пункти, а також випитувала «необхідну» інформацію у відвідувачів магазину. Всі зібрані дані передавала знайомому, який виїхав до РФ і працював на російські спецслужби.
СБУ задокументувала підривну діяльність інформаторки та затримала її біля місця роботи. Під час обшуку вилучили смартфон із доказами співпраці з ворогом.
Донецька обласна прокуратура повідомила жінці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 КК України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ в умовах воєнного стану). Підозрювана перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років ув’язнення.
Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях