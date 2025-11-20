Армія РФ окупувала Веселе під Гуляйполем

Платформа DeepState оновила мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. За даними аналітиків, російські війська зуміли просунутися одразу на кількох напрямках.



У Запорізькій області армія РФ окупувала село Веселе, що під Гуляйполем. Крім того, відмічено просування поблизу Затишшя — за кількасот метрів, але достатньо, щоб змінити тактичну картину на ділянці.

Скріншот: DeepState

На Харківському напрямку аналітики також зафіксували просування російських підрозділів приблизно за п'ять кілометрів від Борівської Андріївки, що, за словами фахівців, може свідчити про спробу тиску на найближчі опорні точки оборони.

Скріншот: DeepState

«Мапу оновлено. Ворог окупував Веселе, а також просунувся поблизу Затишшя та Борівської Андріївки», — написали аналітики DeepState.

Раніше ми писали, що основний удар росіяни спрямовують у бік Гуляйполя — одночасно з півночі та сходу, намагаючись зайти у тил українських позицій.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»