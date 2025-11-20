В Україну повернули 1000 тіл військовослужбовців

Репатріація 1000 полеглих українських військовослужбовців. Фото: Координаційний штаб

Сьогодні в Україні провели масштабні репатріаційні заходи — в країну передано 1000 тіл, які, на думку російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

У відомстві наголосили, що найближчим часом розпочнеться комплексна експертиза. «Слідчі правоохоронних органів спільно з фахівцями експертних установ МВС проведуть усі необхідні дослідження та процедуру ідентифікації репатрійованих тіл», — уточнили в штабі.

Репатріація 1000 полеглих українських військовослужбовців. Фото: Координаційний штаб



Зазначається, що передача останків стала можливою завдяки скоординованій роботі цілої низки структур. У репатріації взяли участь співробітники Координаційного штабу, Об'єднаного центру при Службі безпеки України, представники Збройних сил, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, а також Секретаріату Уповноваженого у справах осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, та рятувальники ДСНС.

«Це складна та багатокомпонентна процедура, яка потребує максимально точної взаємодії всіх служб», — зазначили учасники процесу.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускаюча редакторка «Новин Донбасу»