Гетманцев заявив про понад 1 млрд грн втрат через «тіньовий» ринок кави

Бариста Марія з пошкодженої від падіння російської ракети київської кав'ярні.

Український бюджет щороку недоотримує понад 1 млрд грн через тіньовий ринок кави. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. За його словами, схеми продажу нелегальної кави за готівку охоплюють як ринки, так і великі мережі ритейлу, розбиті на окремі ФОПи.



Проблеми починаються вже на етапі імпорту: кожна третя тонна кави потрапляє в Україну контрабандою — під виглядом цикорію або взагалі без декларування. Серед «лідерів» за такими поставками Гетманцев назвав Київську та Львівську митниці.



Найбільший ризик — заробітна плата працівників. Середня оплата праці в галузі становить 12,9 тис. грн, тоді як ринкова, за даними Work.ua, — близько 22 тис. грн, а в Києві — 26 500 грн.

Середня зарплата бариста у Києві у листопаді 2025 року становить 26 500 грн — дані Work.ua.

При цьому 89% роботодавців виплачують менше ринкового рівня, а понад 18% підприємств платять зарплату нижчу за мінімальну.



Галузь демонструє слабкі податкові показники: за 9 місяців 2025 року рівень сплати ПДВ зріс до 1,45%, але все ще нижчий, ніж у 2023 році; податок на прибуток знизився до 0,85%.







Гетманцев заявив, що значна частина ринку перебуває в тіні, і закликав Бюро економічної безпеки та Державну податкову службу негайно посилити контроль і розпочати дієву детінізацію сектору.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»