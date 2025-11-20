Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Гетманцев заявив про понад 1 млрд грн втрат через «тіньовий» ринок кави
20 листопада 2025, 13:40

Гетманцев заявив про понад 1 млрд грн втрат через «тіньовий» ринок кави

Бариста Марія з пошкодженої від падіння російської ракети київської кав'ярні. Бариста Марія з пошкодженої від падіння російської ракети київської кав'ярні.

Український бюджет щороку недоотримує понад 1 млрд грн через тіньовий ринок кави. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. За його словами, схеми продажу нелегальної кави за готівку охоплюють як ринки, так і великі мережі ритейлу, розбиті на окремі ФОПи.

Проблеми починаються вже на етапі імпорту: кожна третя тонна кави потрапляє в Україну контрабандою — під виглядом цикорію або взагалі без декларування. Серед «лідерів» за такими поставками Гетманцев назвав Київську та Львівську митниці.

Найбільший ризик — заробітна плата працівників. Середня оплата праці в галузі становить 12,9 тис. грн, тоді як ринкова, за даними Work.ua, — близько 22 тис. грн, а в Києві — 26 500 грн.

Середня зарплата бариста у Києві у листопаді 2025 року становить 26 500 грн — дані Work.ua.

При цьому 89% роботодавців виплачують менше ринкового рівня, а понад 18% підприємств платять зарплату нижчу за мінімальну.

Галузь демонструє слабкі податкові показники: за 9 місяців 2025 року рівень сплати ПДВ зріс до 1,45%, але все ще нижчий, ніж у 2023 році; податок на прибуток знизився до 0,85%.



Гетманцев заявив, що значна частина ринку перебуває в тіні, і закликав Бюро економічної безпеки та Державну податкову службу негайно посилити контроль і розпочати дієву детінізацію сектору.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Україна Київ
Інше
Ринок кави Контрабанда кави середня зарплата баристи
Організації
Work.ua
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Дорога в один кінець
20 листопада 2025, 19:06
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:44
«Жовта Стрічка» показала фото з ТОТ до Дня Гідності і Свободи
16:00
Будують вітрину, коли люди без води: окупанти відкрили шматок дороги
15:45
Падіння з 240 метрів: як погоня за планом коштувала життя дев'яти шахтарів
14:10
Передача українських дітей до російських родин: СБУ повідомила про підозру п'ятьом колаборантам
11:00
Окупанти змушують студентів-медиків працювати у військових госпіталях
13:13
На окупованих територіях РФ проведуть «військово-патріотичний диктант»
12:22
РФ посилює цензуру на тимчасово окупованих територіях України
02:37
Декілька окупованих міст Донеччини залишилися без подачі води — причина
20:23
Пушилін через руйнування на ТЕС запровадив режим надзвичайної ситуації на окупованій Донеччині. Що відомо
19:03
Як Росія «відкриває» аеропорти у містах, які їй не належать
12:59
Окупований Донецьк частково знеструмлений
09:39
У школах Мелітополя батьків закликають здавати гроші на дрони
08:11
Безпілотники вивели з ладу Зуївську та Старобешівську ТЕС
22:49
На окупованій Луганщині чоловіки почали масово отримувати повістки: в ОВА розповіли, що відомо
17:00
Окупанти розпочали нову хвилю примусової мобілізації на Херсонщині
16:47
На окупованій Луганщині фіксуються збої під час подачі води
15:35
«Примари» ГУР знищили три елементи ППО РФ на Донбасі
15:00
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
14:50
З Монахівського кар'єру йде вода: затоплені автобуси спливли на поверхню
13:52
Насоси зупинилися: в окупованому Донецьку води немає навіть за графіком
усі новини
12:28
Покровськ під прицілом: що відбувається в одній з найгарячіших точок фронту — онлайн
12:25
Російська армія просунулася у Покровську – DeepState
12:24
Камера «Мавіка» зняла удар ФАБ по селу Андріївка на Сумщині
12:00
Війська Росії за добу обстріляли кілька міст Донецької області: поранені чотири людини
11:44
«Жовта Стрічка» показала фото з ТОТ до Дня Гідності і Свободи
11:05
Краматорськ та Дружківка повністю без світла
10:51
Росія «шахедами» вдарила по Одесі: у місті виникли пожежі, постраждали п'ять людей
10:21
«Шахеди» атакували будівельну базу у Краматорську: виникла масштабна пожежа, пошкоджені магазини
09:46
Російська авіація скинула авіабомбу на ринок у Запоріжжі: загинули п'ять людей, ще вісім – поранені
09:03
В окупованому Донецьку ввечері пролунали вибухи: повідомляють про масовану атаку БПЛА
22:50
У ЗСУ спростували окупацію Куп'янська, Ямполя та 70% Покровська: раніше Герасимов доповів Путіну про їх захоплення
22:08
У ЗСУ показали удар російської тритонної авіабомби по Мирнограду: це одне з найпотужніших озброєнь РФ
21:38
Буданов розповів, до якого терміну Росія хоче повністю захопити Донецьку область
21:09
Російський безпілотник атакував машину у Костянтинівці: постраждала жінка
20:41
Американський доброволець ЗСУ взяв у полон чотирьох російських військових у Серебрянському лісі
19:38
Зеленський отримав від США «мирний план» Трампа: президент України хоче особисто його обговорити з головою Білого дому
19:02
Відключення світла в Україні. Як діятимуть графіки 21 листопада
18:22
У ЗСУ та МВА відповіли, чи є зараз російські війська у Сіверську: раніше журналіст Bild заявив про прорив оборони
17:28
ЗСУ вночі вдарили по зосередженню російської армії в окупованій Донецькій області
17:11
Армія РФ завдала удару по енергетичній інфраструктурі Донецької області: об'єкти пошкоджені
усі новини
ВІДЕО
Скидання окупантами авіабомби з УМПК на Сумщину. Камера «Мавіка» зняла удар ФАБ по селу Андріївка на Сумщині
21 листопада, 12:24
Наслідки удару по Одесі. Фото: ДСНС Росія «шахедами» вдарила по Одесі: у місті виникли пожежі, постраждали п'ять людей
21 листопада, 10:51
Наслідки удару по ринку у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА Російська авіація скинула авіабомбу на ринок у Запоріжжі: загинули п'ять людей, ще вісім – поранені
21 листопада, 09:46
Окупований Донецьк під час атаки БПЛА. Фото: кадр із відео В окупованому Донецьку ввечері пролунали вибухи: повідомляють про масовану атаку БПЛА
21 листопада, 09:03
Удар російської тритонної авіабомби по Мирнограду. Фото: кадр із відео У ЗСУ показали удар російської тритонної авіабомби по Мирнограду: це одне з найпотужніших озброєнь РФ
20 листопада, 22:08
Полонені окупанти у Серебрянському лісі. Фото: кадр із відео Американський доброволець ЗСУ взяв у полон чотирьох російських військових у Серебрянському лісі
20 листопада, 20:41
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір