Передача українських дітей до російських родин: СБУ повідомила про підозру п'ятьом колаборантам
20 листопада 2025, 14:10

Передача українських дітей до російських родин: СБУ повідомила про підозру п'ятьом колаборантам

Служба безпеки України заочно оголосила про підозру колишньому так званому «міністру освіти і науки ДНР» Михайлу Кушакову та чотирьом його спільникам, причетним до депортації 367 українських дітей до Росії, йдеться на сайті відомства.

Ігор Лизов — керівник так званої «адміністрації Амвросіївського району»;
Оксана Плотницька — директор захопленої «Амвросіївської школи-інтернату № 4»;
Лілія Білик (Доскіна) — заступник директора того ж інтернату;
Ірина Шетель — керівник «Вуглегірської спеціальної школи-інтернату №6».

За даними справи, 19 лютого 2022 року група за вказівкою Кремля незаконно вивезла 223 вихованці Амвросіївської школи-інтернату №4 та ще 11 дітей з Докучаївської спеціальної школи-інтернату №27 до Курської області РФ.

Того ж дня колаборанти депортували ще 130 українських дітей до Ростовської області — цього разу вихованців захопленої «Вуглегірської спеціальної школи-інтернату №6».

Через місяць, 15 березня 2022 року, вони продовжили реалізацію задуманого — ще трьох дітей з Амвросіївської школи-інтернату № 4 було вивезено до Курської області.

Слідчі встановили: за сприяння представників країни-агресора 159 українських дітей зі згаданих інтернатів передали під опіку російським сім'ям, і вони продовжують перебувати на території РФ.

За словами СБУ, це є порушенням ст. 49 Женевської конвенції, яка забороняє будь-яку форму депортації чи насильницького переселення захищених осіб із окупованої території. На підставі зібраних доказів усім п'ятьом фігурантам оголошено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — «воєнні злочини, скоєні за попередньою змовою групою осіб».

Оскільки підозрювані переховуються на тимчасово окупованій території, СБУ проводить комплекс заходів, спрямованих на притягнення до відповідальності.

Раніше ми писали, що Україна передає іноземним партнерам списки дітей, яких викрала РФ.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

 

