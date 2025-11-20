Передача українських дітей до російських родин: СБУ повідомила про підозру п'ятьом колаборантам

Михайло Кушаков, керував депортацією українських дітей до РФ

Служба безпеки України заочно оголосила про підозру колишньому так званому «міністру освіти і науки ДНР» Михайлу Кушакову та чотирьом його спільникам, причетним до депортації 367 українських дітей до Росії, йдеться на сайті відомства.



Ігор Лизов — керівник так званої «адміністрації Амвросіївського району»;

Оксана Плотницька — директор захопленої «Амвросіївської школи-інтернату № 4»;

Лілія Білик (Доскіна) — заступник директора того ж інтернату;

Ірина Шетель — керівник «Вуглегірської спеціальної школи-інтернату №6».



За даними справи, 19 лютого 2022 року група за вказівкою Кремля незаконно вивезла 223 вихованці Амвросіївської школи-інтернату №4 та ще 11 дітей з Докучаївської спеціальної школи-інтернату №27 до Курської області РФ.

Того ж дня колаборанти депортували ще 130 українських дітей до Ростовської області — цього разу вихованців захопленої «Вуглегірської спеціальної школи-інтернату №6».

Через місяць, 15 березня 2022 року, вони продовжили реалізацію задуманого — ще трьох дітей з Амвросіївської школи-інтернату № 4 було вивезено до Курської області.

Слідчі встановили: за сприяння представників країни-агресора 159 українських дітей зі згаданих інтернатів передали під опіку російським сім'ям, і вони продовжують перебувати на території РФ.

За словами СБУ, це є порушенням ст. 49 Женевської конвенції, яка забороняє будь-яку форму депортації чи насильницького переселення захищених осіб із окупованої території. На підставі зібраних доказів усім п'ятьом фігурантам оголошено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — «воєнні злочини, скоєні за попередньою змовою групою осіб».



Оскільки підозрювані переховуються на тимчасово окупованій території, СБУ проводить комплекс заходів, спрямованих на притягнення до відповідальності.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»