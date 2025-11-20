Рятувальники знайшли папугу під завалами обстріляної багатоповерхівки в Тернополі

Рятувальники дістали папугу з-під завалів багатоповерхівки в Тернополі.

У Тернополі рятувальники знайшли живу папугу серед руїн однієї з багатоповерхівок, знищеної російською ракетою. Відео з порятунком птаха оприлюднила пресслужба ДСНС.







«Маленький, яскравий пернатий у цій холодній безодні руйнувань. Хтось дбав про нього, був його родиною, хтось, можливо, шепотів йому лагідні слова перед тим, як світ розколовся навпіл… У такі моменти розумієш, наскільки крихким є наше сьогодення і наскільки жорстокою є ця війна. Але життя завжди знаходить шпарину, щоб вціліти. Тримаємось!», — йдеться в описі рятувальників.



Зранку міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив, що наразі відомо про 26 загиблих, серед них — троє дітей. Поранення дістали майже сто людей.



Нагадаємо, 19 листопада 2025 року російські крилаті ракети Х-101 влучили у багатоквартирні житлові будинки в Тернополі, спричинивши масштабні руйнування та жертви.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»