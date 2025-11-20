Польща закриває останнє консульство РФ

Російське консульство у Гданську. Фото: rmf24

Польща офіційно оголосила про припинення роботи останнього консульства на своїй території. Йдеться про дипломатичну місію у Гданьську, яка, згідно з розпорядженням, має завершити діяльність до опівночі 23 грудня, а її співробітники зобов'язані залишити країну у встановлені терміни.



За даними RMF24, цей крок став прямим наслідком наказу міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Він відкликав згоду на подальше функціонування консульства, а відповідну ноту вже було передано Москві. У документі наголошується, що подальша присутність дипмісії «несумісна з інтересами безпеки» Польщі.



Джерело з дипломатичних кіл повідомило журналістам, що рішення ухвалювалося «на тлі системного погіршення двосторонніх відносин». Один із співрозмовників видання зазначив: «Гданьське консульство залишалося останнім елементом російської інфраструктури такого рівня. Його закриття — це сигнал, який неможливо трактувати двозначно».



Після ліквідації Гданьської дипмісії в країні продовжить працювати лише посольство РФ у Варшаві. Однак польська влада поки не уточнює, чи будуть подальші кроки щодо російської дипломатичної присутності.

Варшава наголошує, що рішення є частиною ширшої політики посилення безпеки та реакції на дії Росії у регіоні. Офіційні коментарі щодо нових можливих обмежень залишаються стриманими.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»