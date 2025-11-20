Україна дізналася суперників у плей-оф відбору на ЧС-2026

Сьогодні, 20 листопада, у Цюриху відбулося жеребкування плей-оф європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.



Збірна України потрапила до другого кошика — Шлях B. У півфіналі команда зіграє зі Швецією, а у разі перемоги зустрінеться у фіналі з переможцем пари Польща — Албанія.

Півфінальні матчі відбудуться 26 березня 2026 року, а фінальні — 31 березня. Право приймати матч буде визначене додатковим жеребкуванням.



Нагадаємо, що Україна вийшла у плей-оф, перегравши Ісландію 2:0 у завершальному матчі групового етапу.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»