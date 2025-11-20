«Шахеди» атакували Слов'янськ та Краматорськ: у містах пошкоджені будинки, є поранений

Наслідки атаки на Слов'янськ. Фото: Слов'янська МВА

Ввечері 19 листопада російські війська вдарили по місту Слов'янськ Донецької області. Про це повідомив голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



Для атаки окупанти використовували БПЛА «Герань-2»/«Шахед».



Пошкоджені 15 приватних будинків та два автомобілі. Внаслідок удару поранення отримав чоловік. Його госпіталізували.



Начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко розповів, що 20 листопада о 01:30 армія РФ атакувала приватний сектор міста Краматорськ на Донеччині.



Загарбники для удару використовували БПЛА «Герань-2»/«Шахед».



Пошкоджені п'ять приватних будинків, магазин та нежитлова будівля. Без постраждалих.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко