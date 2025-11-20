Міноборони закупило 250 000 пар зимових рукавичок для військових

Міністерство оборони України закупило та забезпечило постачання у військові частини 250 000 пар зимових рукавичок. Більшість — кольору Olive green, частина — Black.



Усі обсяги вже доставлені до військових частин, що закриває 100% потреби на 2025 рік.



Рукавички виготовлені з теплого флісу з антипілінговим покриттям та мають м’яку підкладку з вовни й акрилу, що добре зберігає тепло та комфорт під час носіння. Долонна частина посилена натуральною замшею для підвищеної зносостійкості та кращого зчеплення.



Для зручної фіксації на руці на зап’ясті та манжеті вшиті еластичні стрічки, а внизу манжети є петля для кріплення до спорядження.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»