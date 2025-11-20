Британські ППО Terrahawk Paladin прибули до української армії

Повітряні Сили України почали використовувати британські ЗРК Terrahawk Paladin. У 156-му зенітному ракетному полку Повітряних Сил України з'явилися нові британські установки Terrahawk Paladin. Відповідне фото опублікував користувач Jeff2146 на своїй сторінці у X.



«Установка побудована на шасі MAN HX, але за потреби може бути розвантажена і працювати окремо», — зазначає автор фото. Радар обладнаний додатковим захистом за допомогою спеціальних екранів.

Terrahawk Paladin оснащені 30-мм гарматою Mark 44 Bushmaster II, проте, на замовлення, може бути встановлена і 40-мм гармата. Система включає сенсори та радар з круговим оглядом, що дозволяє «виявляти, відстежувати та уражати повітряні, наземні та морські цілі на короткій дистанції».



Розробка системи належить компанії MSI Defence Systems, а постачання в Україну було анонсовано у жовтні 2023 року в рамках британської воєнної допомоги. Точна кількість переданих комплексів не розголошувалась.

Зазначається, що Україна отримала всі чотири системи ППО Skynex, сплачені Німеччиною, виробництва компанії Rheinmetall.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»