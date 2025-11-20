Російський дрон вдарив по Краматорській громаді: поранена жінка

20 листопада о 09:00 російські окупанти FPV-дроном завдали удару по приватному сектору Краматорської громади Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



За даними адміністрації, внаслідок атаки поранення отримала жінка 1959 року народження.



«Пошкоджений будинок», – зазначили у Краматорській МВА.

Нагадаємо, що у поліції розповіли, як проходить евакуація і чи є діти у місті Лиман Донецької області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко