Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Російський дрон вдарив по Краматорській громаді: поранена жінка
20 листопада 2025, 16:56

Російський дрон вдарив по Краматорській громаді: поранена жінка

20 листопада о 09:00 російські окупанти FPV-дроном завдали удару по приватному сектору Краматорської громади Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.

За даними адміністрації, внаслідок атаки поранення отримала жінка 1959 року народження.

«Пошкоджений будинок», – зазначили у Краматорській МВА.

Нагадаємо, що у поліції розповіли, як проходить евакуація і чи є діти у місті Лиман Донецької області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

ТЕГИ

Місця
Краматорська громада
Організації
ЗС РФ
Інше
Війна Поранені Атака БПЛА FPV-дрон
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Дорога в один кінець
20 листопада 2025, 19:06
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:44
«Жовта Стрічка» показала фото з ТОТ до Дня Гідності і Свободи
16:00
Будують вітрину, коли люди без води: окупанти відкрили шматок дороги
15:45
Падіння з 240 метрів: як погоня за планом коштувала життя дев'яти шахтарів
14:10
Передача українських дітей до російських родин: СБУ повідомила про підозру п'ятьом колаборантам
11:00
Окупанти змушують студентів-медиків працювати у військових госпіталях
13:13
На окупованих територіях РФ проведуть «військово-патріотичний диктант»
12:22
РФ посилює цензуру на тимчасово окупованих територіях України
02:37
Декілька окупованих міст Донеччини залишилися без подачі води — причина
20:23
Пушилін через руйнування на ТЕС запровадив режим надзвичайної ситуації на окупованій Донеччині. Що відомо
19:03
Як Росія «відкриває» аеропорти у містах, які їй не належать
12:59
Окупований Донецьк частково знеструмлений
09:39
У школах Мелітополя батьків закликають здавати гроші на дрони
08:11
Безпілотники вивели з ладу Зуївську та Старобешівську ТЕС
22:49
На окупованій Луганщині чоловіки почали масово отримувати повістки: в ОВА розповіли, що відомо
17:00
Окупанти розпочали нову хвилю примусової мобілізації на Херсонщині
16:47
На окупованій Луганщині фіксуються збої під час подачі води
15:35
«Примари» ГУР знищили три елементи ППО РФ на Донбасі
15:00
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
14:50
З Монахівського кар'єру йде вода: затоплені автобуси спливли на поверхню
13:52
Насоси зупинилися: в окупованому Донецьку води немає навіть за графіком
усі новини
12:28
Покровськ під прицілом: що відбувається в одній з найгарячіших точок фронту — онлайн
12:25
Російська армія просунулася у Покровську – DeepState
12:24
Камера «Мавіка» зняла удар ФАБ по селу Андріївка на Сумщині
12:00
Війська Росії за добу обстріляли кілька міст Донецької області: поранені чотири людини
11:44
«Жовта Стрічка» показала фото з ТОТ до Дня Гідності і Свободи
11:05
Краматорськ та Дружківка повністю без світла
10:51
Росія «шахедами» вдарила по Одесі: у місті виникли пожежі, постраждали п'ять людей
10:21
«Шахеди» атакували будівельну базу у Краматорську: виникла масштабна пожежа, пошкоджені магазини
09:46
Російська авіація скинула авіабомбу на ринок у Запоріжжі: загинули п'ять людей, ще вісім – поранені
09:03
В окупованому Донецьку ввечері пролунали вибухи: повідомляють про масовану атаку БПЛА
22:50
У ЗСУ спростували окупацію Куп'янська, Ямполя та 70% Покровська: раніше Герасимов доповів Путіну про їх захоплення
22:08
У ЗСУ показали удар російської тритонної авіабомби по Мирнограду: це одне з найпотужніших озброєнь РФ
21:38
Буданов розповів, до якого терміну Росія хоче повністю захопити Донецьку область
21:09
Російський безпілотник атакував машину у Костянтинівці: постраждала жінка
20:41
Американський доброволець ЗСУ взяв у полон чотирьох російських військових у Серебрянському лісі
19:38
Зеленський отримав від США «мирний план» Трампа: президент України хоче особисто його обговорити з головою Білого дому
19:02
Відключення світла в Україні. Як діятимуть графіки 21 листопада
18:22
У ЗСУ та МВА відповіли, чи є зараз російські війська у Сіверську: раніше журналіст Bild заявив про прорив оборони
17:28
ЗСУ вночі вдарили по зосередженню російської армії в окупованій Донецькій області
17:11
Армія РФ завдала удару по енергетичній інфраструктурі Донецької області: об'єкти пошкоджені
усі новини
ВІДЕО
Скидання окупантами авіабомби з УМПК на Сумщину. Камера «Мавіка» зняла удар ФАБ по селу Андріївка на Сумщині
21 листопада, 12:24
Наслідки удару по Одесі. Фото: ДСНС Росія «шахедами» вдарила по Одесі: у місті виникли пожежі, постраждали п'ять людей
21 листопада, 10:51
Наслідки удару по ринку у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА Російська авіація скинула авіабомбу на ринок у Запоріжжі: загинули п'ять людей, ще вісім – поранені
21 листопада, 09:46
Окупований Донецьк під час атаки БПЛА. Фото: кадр із відео В окупованому Донецьку ввечері пролунали вибухи: повідомляють про масовану атаку БПЛА
21 листопада, 09:03
Удар російської тритонної авіабомби по Мирнограду. Фото: кадр із відео У ЗСУ показали удар російської тритонної авіабомби по Мирнограду: це одне з найпотужніших озброєнь РФ
20 листопада, 22:08
Полонені окупанти у Серебрянському лісі. Фото: кадр із відео Американський доброволець ЗСУ взяв у полон чотирьох російських військових у Серебрянському лісі
20 листопада, 20:41
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір