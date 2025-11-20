Армія РФ завдала удару по енергетичній інфраструктурі Донецької області: об'єкти пошкоджені

Війська Росії атакували енергетичну інфраструктуру Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.



На пошкоджених об'єктах енергетичної інфраструктури продовжуються ремонтно-відновлювальні роботи.



У Міненерго закликають споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо в пікові години споживання вранці та ввечері.



«Це допомагає знизити навантаження на систему», – зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, що «шахеди» атакували міста Слов'янськ та Краматорськ на Донеччині, внаслідок чого пошкоджені будинки та є поранений.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко